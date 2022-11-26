وزير خارجية الإمارات يسخر من حكم مباراة #السعودية_ضد_بولندا

انتقد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، حكم مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي، التي انتهت بفوز غير مستحق للأخير بنتيجة 0-2، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022

وكتب «بن زايد» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «الحكم ناسي يجيب الكرت الأحمر».

وتغاضى حكم المباراة، البرازيلي ويلتون سامبايو، عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدافع البولندي ماثيو كيش، الذي لديه بطاقة صفراء وارتكب أخطاء أخرى تستحق البطاقة الصفراء الثانية.

ولم يوفر الحكم الدولي البرازيلي الحماية الكافية للاعبي المنتخب السعودي، الذين تعرضوا لتدخلات قوية من المنافس، دون أي عقوبات من قاضي المباراة.