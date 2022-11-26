رينارد: لن نستسلم.. سنتأهل من بوابة المكسيك

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني أن لاعبي الأخضر قدموا مستوى مميز أمام بولندا اليوم رغم الخسارة بهدفين دون رد في كأس العالم.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء :" النتيجة لا تعكس مجريات المباراة.. أنا فخور بلاعبي الأخضر".

وتابع :" أهدرنا ركلة جزاء وارتكبنا خطأ فادحا".

وواصل :" سنلعب حتى آخر في من البطولة.. لن نستسلم وكان علينا أن نلعب المباراة بطريقة أفضل و لنكن واقعيين لم نستغل الفرص".

وأضاف :" نحن نتحلى بالواقعية وسنقاتل حتى آخر رمق".

وواصل :" من السهولة أن نغضب ونعاتب لذلك توجهت للمالكي بعد المباراة لدعمه لأننا لا نريد أن نخسر الفريق".

واختتم :" أطلب من الجماهير الحضور بكثافة لنصنع التاريخ معاً".