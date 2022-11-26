أول تعليق من #إيلون_ماسك على تجاهل #ترامب قرار إعادة حسابه على #تويتر

أكد إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي مالك موقع التواصل "تويتر"، أن حظر المنصة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان "خطأ فادحا".

وجاء تصريح "ماسك" بالتزامن مع إعادة فتح حساب الرئيس السابق ترامب مرة أخرى.

وكتب ماسك مغردا عبر حسابه على منصة "تويتر" قائلا: "أنا أتقبل عدم تغريد ترامب، المهم أن يصحح تويتر الخطأ الجسيم بحظر حسابه".

وأضاف ماسك: "إن ما حدث أضعف ثقة الجمهور بتويتر".

كانت شركة "تويتر"، التي آلت ملكيتها إلى إيلون ماسك،قبل أكثر من شهر، قد حظرت حساب الرئيس الأمريكي السابق عقب هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.