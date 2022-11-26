أشهر الألعاب الإلكترونية تستقبل القيمرز بمهرجان RUSH في أول أيامه ضمن فعاليات موسم الرياض 2022

افتتح اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 مهرجان RUSH بمنطقة واجهة الرياض إحدى مناطق الموسم الترفيهية، حيث يعد الأكبر للرياضات الإلكترونية والألعاب الافتراضية ويقدم للقيمرز أشهر الألعاب والتجارب الحقيقية كما يقيم التحديات بجوائز مالية لعيش أوقات مليئة بحماس ومتعة المنافسات.

ويمنح RUSH للقيمرز تجارب ألعاب حقيقية مثل لعبة فورتنايت ولعبة فيفا، كما يستضيف أشهر الفرق العالمية ضمن فعالياته لإقامة أكبر البطولات والتصفيات المباشرة على مسرح Esport، إذ شارك اليوم الفريق الفرنسي MCES في تحديات لعبة فورتنايت بعناصره المحترفة وخبراته التي أظهرها في مشاركات سابقة.

ويعد مهرجان رش فعالية جاذبة لمحبي الألعاب الإلكترونية وعالم التحديات والمنافسات في مجموعة من أبرز الألعاب من خلال البطولات المباشرة، كما يشتمل على " مسابقة الكوزبلاي" التي تُجسد فيها شخصيات الألعاب الشهيرة على أرض الواقع وتتيح المشاركة لعشاق الكوزبلاي من خلال تقمص الشخصية المفضلة لديهم، ويتوج الفائزون بجوائز مالية.

ويستمتع الزوار في مهرجان رش بالعروض الحية المتنوعة وتجربة الواقع المعزز ولقاء أشهر صناع المحتوى في المجال، والأنشطة الترفيهية المتنوعة إلى جانب مناطق توفر الأطعمة والمشروبات، كما يخصص المهرجان منطقة للأطفال تضم العديد من الألعاب المناسبة لفئتهم العمرية وفعاليات مثل الرسم على الوجه وغير ذلك في مساحات جاذبة ومسلية، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط:

https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=599/ar_RUSH