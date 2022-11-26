مختص يحذر: تأخر الزواج في تزايد ومعدلات الطلاق ليست عالية في #المملكة

أكد أمين عام جمعية ابن باز للتنمية الأسرية، الدكتور علي الرومي، أن معدلات الطلاق في المملكة ليست عالية، مشيرا إلى أن الدراسات التي تصدر بناءً على مقارنة حالات الطلاق بحالات الزواج في عام واحد ليست معيار صحيح للقياس.

وقال علي الرومي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إنه هناك إقبالًا على الزواج؛ لكن نسب تأخر الزواج في تزايد.

وأضاف أمين عام جمعية ابن باز للتنمية الأسرية، أن الفرد زمان كان مُرتبط بالأسرة؛ لكن الآن ومع مواقع التواصل أصبح مُرتبط بخارج الأسرة، مشيرا إلى أن إعانة الزواج قدرها 10 آلاف ريال ويتم منحها لمستحقي الزكاة أو من هو راتبه أقل من 6 آلاف.

وأوضح الدكتور علي الرومي أنه أحيانا يأتي إلى الجمعية غير مسلمين لطلب التوجيه والإصلاح، مشيرا إلى تقديم إعانة زواج لـ18 ألف شخص من الرياض.

وأشار إلى أن جمعية ابن باز للتنمية الأسرية معنية بكل ما يندرج تحت مفهوم التنمية الأسرية فيما يتعلق بـ"التأهيل والإرشاد والإعانة"، وأنها أقدم كيان مؤسسي معني بالأسرة على مستوى دول الخليج.