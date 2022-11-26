الأخضر يفقد لاعب جديد أمام المكسيك في كأس العالم

تأكد غياب عبدالإله المالكي لاعب وسط منتخب السعودية عن المباراة المقبلة أمام منتخب المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

ويأتي غياب المالكي أمام منتخب المكسيك بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على بطاقة جديدة في رصيده خلال مواجهة منتخب بولندا.

وكان عبدالإله المالكي قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى خلال مواجهة منتخب الأرجنتين السابقة في الجولة الأولى من دور المجموعات، ومن تدخل متهور حصل على بطاقة جديدة أمام بولندا.

ووضع عبدالإله المالكي المدير الفني هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية في ورطة كبيرة خاصة في ظل غياب سلمان الفرج عن المشاركة مع السعودية بسبب الإصابة، وبالتالي سيغيب الثنائي المالكي وسلمان الفرج عن مواجهة منتخب المكسيك المقبلة وقد يمنح هيرفي رينارد الفرصة لمشاركة الثنائي سامي النجعي الذي تواجد اليوم أمام بولندا بالتشكيل فيما سيدخل علي الحسن بدلاً من المالكي في المباراة المقبلة.