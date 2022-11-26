الأرجنتين تحقق أول فوز في المونديال بثنائية في المكسيك

فاز منتخب الأرجنتين على المكسيك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى النقطة الثالثة في المركز الثاني خلف بولندا بفارق نقطة فيما يحتل السعودية المركز الثالث بثلاث نقاط ويحتل منتخب المكسيك المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وانحصرت الكرة أغلب الوقت في وسط الملعب دون خطورة على المرميين، وكان هناك محاولات من جانب ليونيل ميسي الذي حاول أن يستغل نشاطه في الجهة اليُمنى ولكن دون جدوى.

وكان هناك تصويبة من فيجا لاعب المكسيك من مخالفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الأرجنتين بنجاح وينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي بين الأرجنتين والمكسيك.

في الشوط الثاني سجل ليونيل ميسي هدف المباراة الأول في الدقيقة 64 من عمر المباراة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الكرة من خلالها الشباك.

وسجل إينزو فيرنانديز هدف الأرجنتين الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة بتسديدة قوية سكنت الكرة من خلالها الشباك لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بثنائية نظيفة