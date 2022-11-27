الوزن الزائد.. وسائل إعلام تكشف عن أكبر تحدي يواجه الجيش الأمريكي

كشف موقع "19FortyFive" الإخباري عن أن الجيش الأمريكي يواجه مشكلة كبيرة في الوقت الراهن تتمثل في أن عدد كبير من الجنود لا يمارسون الرياضة وبالتالي أصبحوا يعانون الوزن الزائد.

وأوضح الموقع أن الولايات المتحدة قررت تنظيم دورات تدريبية أساسية أولية بهدف إعداد المجندين وفقا لمعايير الوزن.

وقال إن 23% فقط من الشباب الأمريكي يستجيبون لمتطلبات القوات المسلحة ، مبيناً أن الجيش الأمريكي يفتقر إلى 10 آلاف مجند العام الجاري جراء غياب اللياقة البدنية، مضيفا أن "سبب ذلك يعود في الأصل إلى انتشار السمنة بين المرشحين للخدمة وجرائمهم الجنائية السابقة".

وأوضح أن "الدورات التدريبية الأولية" ستسمح بتقليل الفروق في اللياقة البدنية بين المرشحين للجيش الأمريكي. ودقق: "لا تنحصر المشكلة في الاهتمام بخدمة الجيش بل في جذب المرشحين المؤهلين".