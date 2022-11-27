أرامكو لزيوت الأساس تعتزم طرح أكثر من 29% بالبورصة #عاجل

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) اعتزامها المضي قدما في الاكتتاب في السوق الرئيسية للبورصة السعودية.

وبحسب بيان نشر اليوم الأحد على موقع هيئة سوق المال السعودية "تداول"، أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورجان ستانلي السعودية بصفتها مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس-لوبريف ("لوبريف" أو "الشركة") عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ("الطرح") وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 29.6562963% من أسهم الشركة.