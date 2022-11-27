في #سوريا.. ضريبة حكومية على الموز لدعم البرتقال

موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لاقاها قرار صادر من الحكومة السورية، يتضمن فرض ضريبة على الموز من أجل دعم الإنتاج المحلي من محصول الحمضيات في البلاد، بما يتضمنه من برتقال ويوسفي وليمون.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الحكومة السورية ضريبة قدرها 200 ليرة على كل كيلوغرام من الموز اللبناني المستورد، في سبيل دعم شراء محصول الحمضيات من قبل «المؤسسة السورية للتجارة» التابعة لها، على أن يكون التنفيذ بدءً من اليوم الأحد.

ويأتي قرار الحكومة السورية بعد موافقة اللجنة الاقتصادية على استيراد 50 ألف طن من الموز اللبناني، بناءً على طلب وزارتي الاقتصاد والزراعة، حتى أبريل المقبل.