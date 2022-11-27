6 لاعبين مهددون بالغياب عن منتخب السعودية #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية غياب 6 لاعبين عن المنتخب السعودي حال التأهل بعدما خسر أمام نظيره البولندى بثنائية نظيفة فى اللقاء الذى جمع المنتخبين أمس، السبت، على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس العالم 2022 بقطر.

وذكرت صحيفة "المواطن" السعودية أنه من المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد المكسيك، مساء الأربعاء المقبل باستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وأكد تقرير الصحيفة أن منتخب السعودية يفقد لاعبًا واحدًا للإيقاف خلال مواجهة المكسيك المقبلة، وهو النجم عبد الإله المالكي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمام بولندا بالأمس.

وأشار التقرير إلى أن الأخضر قد يفقد 6 لاعبين إذا تأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، وذلك فى حالة حصولهم على بطاقة صفراء، وهم؛ محمد العويس، علي البليهي، سعود عبدالحميد، عبد الإله العمري، سالم الدوسري ونواف العابد.