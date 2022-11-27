موعد صرف دفعة ديسمبر من برنامج #حساب المواطن #عاجل

كشف برنامج «حساب المواطن» عن موعد صرف الدفعة 61 من البرنامج الخاصة بشهر ديسمبر 2022.

وأوضح حساب خدمة مستفيدي برنامج «حساب المواطن» على «تويتر»، رداً على سؤال حول موعد الدفعة 61، قائلاً: «يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وأضاف: «بالتالي سيتم صرف الدعم لدفعة 61 يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر المقبل».

وكشف «حساب المواطن» عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل أزمة الدفعات المرفوضة في البرنامج.

وأوضح البرنامج على «تويتر» أن الحل الأول يتضمن: مراجعة البنك لحل المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري، ثم أدخل إلى حسابك، ومنه إلى «الدفعات المالية»، ثم أضغط على «تأكيد الحساب البنكي».

أما الحل الثاني فيتمثل في: تغيير الحساب البنكي في البوابة الإلكترونية، والدخول لحساب من إيقونة «تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي»، وستصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال عند التحقق من صحة البيانات».