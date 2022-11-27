إغماء مراسل تلفزيون #قطر على الهواء أثناء تغطية أحداث #المونديال (فيديو)

تعرض حسن الشهراني، مراسل تلفزيون قطر، لهبوط مفاجئ على الهواء مباشرة، أثناء تغطيته لأحداث كأس العالم قطر 2022.
وظهر «الشهراني» وهو يتحدث عن المنتخب التونسي، قبل أن يترنح لثواني معدودة ويسقط مغشياً عليه.
وبحسب إعلاميين قطريين، تم نقل المراسل القطري إلى المستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومغادرته إلى منزله بعد التأكد من سلامته.
🎥| الزميل حسن الشهراني مذيع تلفزيون قطر يتعرض لهبوط مفاجئ على الهواء مباشرة أثناء تغطيته لأحداث #كأس_العالم
•الإعلامي حسن الساعي: "تواصلت معاه والحمدلله أموره طيبة وبخير، وطلع من المستشفى"
خطاك الشر وما تشوف شر 🙏🏻 #قطر2022 | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/RVOc4tT6XR
— نديب قطر (@NadeebQa) November 26, 2022