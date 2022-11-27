الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبرالموقع الألكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير عمليات حفظ التراث

قيادة المحتوى التراثي

مدير طبيب بيطري

مساعد تنفيذي

قيادة عمليات السلامة.

قيادة العمليات الأمنية.

والوظيفة الرائدة في إنتاج مشاتل النبات.

قيادة بنك البزور.

مدير عمليات المحميات الطبيعية.

قيادة المحتوى التراثي.

مدير عمليات حفظ التراث.

طبيب بيطري.

مساعد تنفيذي.

مدير التخطيط والأداء القطاعي.

مدير تنظيم المعارض.

أخصائي التراث غير المادي.

مدير عمليات موقع التراث.

وغيرها