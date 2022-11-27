الصحة: من حق المرضى معرفة جميع الخيارات المتاحة للدواء الموصوف

أكدت وزارة الصحة أنه يحق للمرضى عند كتابة الدواء، مطالبة الطبيب بكتابته بالاسم العلمي، وعدم الالتزام بصرف الدواء من صيدلية معينة، إضافةً إلى أحقية المريض في سؤال الصيدلي عن جميع الخيارات المتوفرة، مطالبةً المرضى بالتواصل مع مركز الصحة "937"، في حال كتب الطبيب الوصفة بالاسم التجاري.

وبينت الوزارة أن هناك اختلافًا بين الدواء بالاسم التجاري، والاسم العملي، فالاسم العلمي يتيح لك صرف الدواء من جميع الشركات التي تصنع أدوية مماثلة بأسماء مختلفة، في حين أن الاسم التجاري يتيح لك صرف دواء باسم محدد من شركة واحدة.