مصر.. العثور على مومياوات بـ”ألسنة ذهبية”

نجحت البعثة الأثرية المصرية، التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والعاملة بجبانة قويسنا الأثرية بمحافظة المنوفية، في كشف أثري جديد خلال موسم الحفائر الحالي.

واكتشف علماء الآثار، بحسب وزارة السياحة والآثار، مقابر قديمة، ترجع لعصور مختلفة، وتحتوي على مومياوات ذات ألسنة ذهبية.

وجرى الاكتشاف في جبانة قويسنا الأثرية بمحافظة المنوفية، إذ نجح العلماء، خلال موسم الحفائر الحالي، في كشف امتداد لجبانة قويسنا الأثرية، والتي تضم مقابر أثرية ترجع لفترات زمنية مختلفة وتحتوي على عدد من المومياوات.

وقال مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن البعثة عثرت أيضا على عدد من الرقائق الذهبية على هيئة ألسنة آدمية في فم بعض من المومياوات المكتشفة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الخبراء يعتقدون أن ألسنة المومياوات الحقيقية قد أزيلت أثناء التحنيط واستبدلت بالرقائق الذهبية.