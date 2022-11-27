تعرف على قيمة غرامة إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم السيارة

حذر المرور من إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم أو هيكل المركبة.

وذكر المرور على «تويتر»، اليوم، أن «إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، دون اتخاذ الإجراءات النظامية، يعد مخالفة مرورية».

وفي رد على سؤال أحد المتابعين، كشف المرور عن أن عقوبة هذا الفعل هو دفع غرامة تتراوح قيمتها بين 1000 لـ2000 ريال.

وكان مرور منطقة الرياض ضبط قائدي مركبات ظهروا في محتوى مرئي بتعديلات وإضافات على أجسام مركباتهم، ما أدى إلى إحداث ضجة وإزعاج لسكان أحد أحياء مدينة الرياض.

وأوضح «مرور الرياض» في بيان، أمس، أنه تم إحالة المتهمين إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.