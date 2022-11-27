مسام ينتزع أكثر من 373 ألف لغم زرعتها ميليشيا #الحوثي في #اليمن

نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر الجاري، في انتزاع 1242 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 172 لغمًا مضادًا للأفراد، و220 لغمًا مضادًا للدبابات، و795 ذخيرة غير متفجرة، و55 عبوة ناسفة.

ونزع فريق «مسام» 78 لغمًا مضادًا للدبابات، و303 ذخائر غير متفجرة في محافظة عدن.

وفي محافظة الحديدة، نزع الفريق 19 لغمًا مضادًا للدبابات، و22 لغمًا مضادًا للدبابات، وعبوتين ناسفتين في مديرية حيس.

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق ذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية الوادي، ولغمًا واحدًا مضاد للدبابات في مديرية رغوان.

فيما تمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع 4 ألغام مضادة للدبابا وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عسيلان.

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع لغمين مضادين للأفراد، وذخيرتين غير متفجرتين بمديرية الوازعية، و3 ألغام مضادة للدبابات، و14 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، و4 ألغام مضادة للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و170 لغمًا مضادًا للأفراد و111 لغمًا مضادًا للدبابات و440 ذخيرة غير متفجرة و52 عبوة ناسفة في مديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة خلال نوفمبر الجاري 3777 لغمًا، ويبلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 373 ألفًا و894 لغمًا، زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.