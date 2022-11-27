وزير خارجية #اليمن يطالب السفير الأمريكي بتصنيف #الحوثيين جماعة إرهابية

شدد أحمد عوض بن مبارك، وزير خارجية اليمن، على ضرورة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وذلك خلال لقائه بالسفير الأمريكي لدي اليمن، ستيفن فاجن.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ناقش «بن مبارك» و«فاجن» التطورات في اليمن، وتداعيات استمرار هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على السفن والمنشآت الاقتصادية والنفطية.

وتناول الجانبان الصعوبات التي تعيق مسار السلام بعد تصعيد المليشيات الإرهابية وتهديدها للملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين، ومخاطر تبني المليشيا مؤخراً لما يسمى بـ «مدونة السلوك الوظيفي» التي تهدف لـ«أدلجة» المجتمع، وفرض هوية فئوية بدلاً عن الهوية الوطنية.

وتعهد وزير الخارجية اليمني بمضي الحكومة في اجراءات تنفيذ قرار تصنيف المليشيات كمنظمة إرهابية، مشيراً إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لتلك القرارات، بما يسهم في كبح نهج العنف والإرهاب لمليشيا الحوثي.

وجدد السفير الأمريكي إدانة بلاده للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، مشيراً إلى دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن.