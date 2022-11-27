إطلاق الموقع الإلكتروني لملتقى التوظيف “#الجيل_التقني_TechGen2023”

دشنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، الموقع الإلكتروني لملتقى التوظيف : "الجيل التقني" TechGen2023 الذي تنظمه الإدارة وتستضيفه الكلية التقنية للبنين بجدة يومي 2 و 3 يناير المقبل.

ويستهدف الملتقى توفير أكثر من 10000 وظيفة لمخرجات المنشآت التدريبية للبنين والبنات من كليات تقنية ومعاهد صناعية في كبرى الشركات والمؤسسات.

وتسعى الإدارة لتعزيز التعاون مع جميع القطاعات الوظيفية وتدعيم علاقات الشراكة معها لوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطبيق إستراتيجية التوطين الرامية إلى توظيف أكبر عدد ممكن من الخريجين والخريجات وزيادة نسبة التوطين في جميع القطاعات.

يذكر أن التسجيل متاح حالياً لباحثي وباحثات العمل من مخرجات التدريب التقني والمهني عبر الرابط التالي: ‏www.techgenmakkah.com.