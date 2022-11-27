«تنبيه إلكتروني للسائق».. تفاصيل تشغيل مشروع الحافلات في الدمام والقطيف

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية قرب إطلاق المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، الذي بدأت مرحلته الأولى في أول أكتوبر الماضي، من قبل المشغل «الشركة السعودية للنقل الجماعي ــ سابتكو».

وأوضح أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، أن المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي، ستشمل استقبال المستفيدين من الركاب على المسارات: « المسار الثاني - الخبر الشمالية، والمسار السابع - الدمام مطار الملك فهد، والمسار الثامن - الدمام الصناعية الثانية»، حيث حُددت المحطات ونقاط التجمع للركاب بشكل نهائي على هذه المسارات.

وكشف «الجبير» عن جاهزية عدد من المحطات، ويجري استكمال تجهيز البقية على هذه المسارات، لافتاً إلى أن بعض المسارات لا يزال التشغيل التجريبي قائما بها، ويمكن للمستفيدين حاليا الركوب من بدايات المسارات ونقاط التجمع الموجودة عليها مؤقتا، لحين التأكد من نقاط التجمع الفعلية للركاب وتحديد مواقع المحطات بشكلها النهائي، ومن ثم استقبال كامل المستفيدين عليها بالمرحلة اللاحقة.

وأشار إلى إعداد تطبيق للهواتف المحمولة خصيصا للمشروع بمسمى «حافلات المنطقة الشرقية»، يمكن تنزيله من المتاجر الإلكترونية «أندرويد- أبل»، ويتيح للمستفيد حجز التذاكر، ومعرفة مسارات الحافلات، وأقرب حافلة لموقع المستفيد.

وبَين أن المشروع يشتمل على 8 مسارات تربط مراكز النمو لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وبطول إجمالي يزيد على 400 كم للذهاب والعودة.

وتشتمل مسارات مشروع النقل العام بالحافلات على 212 محطة للركاب، موزعة على جميع المسارات وفق النطاق الجغرافي لكل مسار جارى تنفيذها حالياً، و77 حافله قياسية، عدد مقاعدها لا يقل عن 35 مقعدًا، ولها 3 أبواب لتغطى جميع المسارات.

ونوه إلى مراعاة احتياجات ومتطلبات الوصول الشامل لذوي الإعاقة، ومتطلبات الأمن والسلامة، سواء في الحافلات أو محطات الركاب، عبر تزويد الحافلات بمواقع مخصصة لذوى الإعاقة الحركية مراعاة لسلامتهم، واستخدام أبواب حافلات من النوع النازل، التي تساعد ذوى الإعاقة في الركوب والنزول.

كما تمتلك الحافلات ضواغط إلكترونية عند جميع الأبواب لتنبيه السائق عند النزول، مع تزويدها بالكاميرات الداخلية والخارجية لملاحظة حركة الركاب بالداخل وحركة المرور والمشاة بمحيط الحافلة مراعاة للسلامة.