في عظام الوجه.. #ياسر_الشهراني يخضع للجراحة الثانية بنجاح #عاجل

خضع ياسر الشهراني، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ظهر اليوم، للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي، بعد استقرار حالته الصحية، ووفقاً للخطة الطبية المقررة.

وخضع «الشهراني» في إطار هذه المرحلة لإجراء عملية جراحية في عظام الوجه، من قبل الفريق الطبي المختص في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، وسط متابعة من الفريق الطبي للمنتخب.

وفي وقت سابق، خضع «الشهراني» للمرحلة الأولى من التدخل الجراحي، عبر خضوعه لإجراء عملية جراحية في البنكرياس، يوم الأربعاء الماضي.

وتكللت العمليتان الجراحيتان بالنجاح.