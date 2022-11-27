لم يعد متاحاً للعب.. إصابة لاعب البرتغال بكسر في الضلوع

تلقى منتخب البرتغال، ضربة قوية قبل مباراته المرتقبة أمام نظيره أوروجواي التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022، مساء غداً الاثنين على ستاد لوسيل.

وحسب ما ذكره الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي، فإن دانيلو بيريرا نجم المنتخب، قد تعرض لاصابة قوية خلال مشاركته في التدريبات، والفحوصات الطبية التي أجراها أثبتت إصابته بكسر في ثلاث ضلوع بالقفص الصدري.

وأكد البيان أن دانيلو بيريرا، لن يكون متاحًا للمشاركة في مباريات منتخب البرتغال المتبقية في دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وافتتح منتخب البرتغال مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بالفوز على حساب نظيره غانا بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الأولى.

ويعتلي منتخب البرتغال صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط، فيما يأتي منتخب أوروجواي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة