أعمال شغب تجتاح #بروكسل بعد هزيمة #بلجيكا أمام #المغرب

اندلعت أعمال شغب في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء اليوم، بعد الخسارة من المنتخب الغربي في كأس العالم قطر 2022.

وهاجم عشرات الأشخاص أملاكا عامة وعناصر أمن، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأوردت الشرطة، في بيان، أنه حتى ما قبل نهاية المباراة "سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة" في وسط المدينة "الأمر الذي أخلّ بالأمن العام".

وأضافت أنه جرى استخدام مفرقعات وإلقاء مقذوفات، فيما تسلح البعض بعصي وأضرم آخرون حريقا في الطريق العام وخرّبوا إشارة مرور.

وأوضحت الشرطة أن "صحفيا أصيب في وجهه بمفرقعات"، وتدخل عناصرها باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وتعامل نحو 100 من عناصر الأمن مع الحوادث، وقد أصيب بعضهم بمقذوفات أثناء التدخل.