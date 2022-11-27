الأرصاد: غدًا هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق #المملكة #عاجل

حذر المركز الوطني للأرصاد، من تأثر عدة مناطق في المملكة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة على عدة مناطق بداية من غدٍ الإثنين حتى الأربعاء المقبل.

وقالت الأرصاد إن المناطق المتأثرة هي مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل وتشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما تتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطار متوسطة في مجملها، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة.