اليمن: دعم #المملكة لنا امتداد للمواقف الأخوية الصادقة و #الحوثي يستهدف البنية التحتية

ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الدعم السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة لليمن في مختلف الجوانب، والذي توج اليوم بتوقيع الجانب الحكومي، مع صندوق النقد العربي كجهة فنية مساندة، اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار أمريكي.

وساهمت الودائع السعودية المقدمة لليمن منذ 2012 باجمالي 4 مليار ومائتين مليون دولار أمريكي في دعم بناء مؤسسات الدولة، ورفع قدرة الحكومة على مواجهة التزاماتها، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، ودعم قيمة العملة الوطنية، وخلق فرص العمل، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال وزير الإعلام اليمني إن هذا الدعم الأخوي امتداد للدور البناء والمواقف الأخوية الصادقة والنبيلة للمملكة، وترجمة للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهم الله، لاسناد ودعم اليمن على مختلف الأصعدة.

وأضاف أنه في المقابل يقوم نظام إيران الإرهابي باستخدام أداته الحوثية للاستهداف الممنهج للبنية التحتية من منشآت اقتصادية وموانئ نفطية، ومحاولة التأثير على قدرة الحكومة الوفاء بالتزاماتها من دفع لمرتبات الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية، ومضاعفة المعاناة والأعباء الإنسانية على كاهل المواطنين.