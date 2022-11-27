التعادل يحسم قمة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم

حسم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف مواجهة منتخب إسبانيا ضد ألمانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

بتلك النتيجة يحتل منتخب إسبانيا المركز الأول برصيد 4 نقاط فيما يحتل منتخب ألمانيا المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وحاول المنتخب الإسباني الاعتماد على قوته الهجومية ولكن دفاع منتخب ألمانيا كان في الموعد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكان منتخب إسبانيا فاز على كوستاريكا بسباعية نظيفة في الجولة الأولى فيما خسر منتخب ألمانيا من اليابان بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني سجل موراتا هدفا لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعدما تابع عرضية وسدد من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك.

وسجل المنتخب الألماني هدف التعادل بالدقيقة 83 من عمر المباراة عن طريق نكيلاس فولكروغ ليحاول المنتخب الإسباني التقدم مرة أخرى ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.