طقس الإثنين.. “#الأرصاد”: هطول #أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وتشمل الأجزاء الساحلية.

السحب الرعدية

وأضاف المركز في بيانه :"تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة".

تكون الضباب

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية .

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شرقية تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل الى 45كم /ساعة على الأجزاء الشمالية مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل الى المترين والنصف مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية، وحالة البحر فيف الى متوسط الموج تصل الى مائج مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.