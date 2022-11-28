توضيح من “#المياه_الوطنية” بشأن مدى إمكانية دفع جزء من #فاتورة_الاستهلاك #عاجل

كشفت المياه الوطنية مدى إمكانية دفع جزء من فاتورة الاستهلاك.

وأوضحت في ردها على أحد المتابعين عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه لا يمكن سداد جزء من فاتورة الاستهلاك لكن يُتاح طلب تقسيط الفاتورة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة.

وحول خطوات تقديم طلب لتقسيط الفاتورة فجاءت على النحو التالي:

الدخول لأيقونة "فواتير".

عرض وطلب تقسيط فاتورة.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

وأشارت إلى أن رفع شكوى انقطاع المياه يكون من خلال التطبيق عبر الدخول إلى الشكاوى واختيار شكوى جديدة وبعدها إمداد المياه ثم انقطاع المياه، على أن يتم بعد ذلك وصف الشكوى وإرسال الطلب.