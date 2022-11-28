تراجع #أسعار_الذهب مع ارتفاع #الدولار

سجلت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، تراجعا بعد ارتفاع الدولار جراء الطلب على الملاذ الآمن، الذي أثارته الاحتجاجات في العديد من المدن الصينية على القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

سعر الذهب في المعاملات الفورية

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1749 دولارا للأونصة.

العقود الآجلة للذهب

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب في الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش، بنسبة 0.2% إلى 1749.9 دولار، وفقا لـ"رويترز".

مؤشر الدولار

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.4% مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى.

المعادن النفيسة

و هبطت أسعار الفضة بنسبة 1.8% لتسجل 21.21 دولار للأونصة، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 0.3% لتسجل 978 دولارا.

وشملت التراجعات سعر البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1846.94 دولار.