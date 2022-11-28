“#البنتاجون” يتسلم مقترح من شركة “#بوينج” بتسليح #أوكرانيا بقنابل مثبتة على #الصواريخ

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها تنظر في مقترح مقدم من شركة "بيونج" بدعم الجيش الأوكراني بقنابل حديثة.

ووفقاً لـ" العربية"، فإن المقترح المقدم من شركة "بوينج" يتمثل في صناعة قنابل صغيرة مثبتة على صواريخ، حيث تُمكن أوكرانيا من شن ضربات خلف الخطوط الروسية، ومن المتوقع أن تتعهد "بوينج" بتسليم القنابل للبنتاجون في ربيع العام المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية إسقاط صواريخ هيمارس ومخازن ذخيرة في محور مدينة زابوريجيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية ، تقدم قواتها في باخموت وإحباط هجمات أوكرانية في أطراف زابوريجيا.