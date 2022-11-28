جمعية #الطقس تنبّه: ” #مطرية” جديدة على 4 مناطق.. والذروة غداً

أصدرت جمعية الطقس والمناخ تنبيه بشأن حالة مطرية جديدة على 4 مناطق تبدأ اليوم الاثنين، وتبلغ ذروتها على أجزاء من منطقتين غداً.

مطرية جديدة على 4 مناطق

وقالت الجمعية الطقس إنه تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة، على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

ذروة الحالة المطرية على هذه المناطق

وأوضحت الجمعية، عبر حسابها على "تويتر"، أن ذروة الحالة يوم غد الثلاثاء على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، منبهة بأخذ التنبؤات الجوية على محمل الجد.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الاثنين ، أدنى درجة حرارة في المملكة.

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 9 درجات.

وأشار إلى أن القريات وأبها والباحة وعرعر سجلت 10 درجات مئوية، ونجران عند 11 درجة مئوية.