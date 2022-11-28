كل ما تريد معرفته عن “#القرحة_الهضمية”.. وهذه أبرز أسباب الإصابة وطرق الوقاية

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالقرحة الهضمية والتي تصيب المعدة، مما تجعل المريض يشعر بألم شديد في منطقة البطن.

البكتريا الحلزونية

وأبانت أن المسبب الرئيسي لمعظم الحالات هو الإصابة بالبكتيريا الحلزونية، أو جرثومة المعدة التي تعيش وتتكاثر في الطبقات المخاطية التي تغطي وتحمي الأنسجة المبطنة للمعدة والأمعاء الدقيقة.

وأكدت أن هذا النوع من البكتيريا تحدث تآكلًا بالمعدة مما يؤدي بدوره لحدوث تهيجات وتقرحات قد تكون شديدة جداً وتتسبب في إحداث نزيف حاد، وقد يكون الاستعمال المفرط أو المزمن لمسكنات الآلام والالتهابات الغير ستيرويدية.

الأعراض

ومن جانبه قال استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير د.إبراهيم الرزوق أن من أعراض القرحة الهضمية الشعور بالجوع بعد الأكل ب 1-3 ساعات والقيء والغثيان والشعور بألم حاد في البطن يوصف كأنه اشبه بحرقة المعدة .

وأضاف أن من أعراض الإصابة بها كذلك الشعور بعدم الراحة والتعب الدائم، وأيضًا فقدان الوزن في بعض الحالات.

وقد يشعر المريض بألم في الصدر أحيانًا وخروج دم مصاحب للتقيؤ في بعض الأحيان، كذلك خروج دم قاتم اللون مع البراز وتغير لون البراز للون الأسود.

وأضاف: من مضاعفات القرحة الهضمية حدوث سرطان المعدة خاصة إذا كان المريض في عمر أكبر من 45 عاما، وحدوث نزف معوي أو ثقب أوانسداد في القناة الهضمية.

طرق الوقاية

ونصح د.الرزوق باتباع عدد من الإرشادات للوقاية من القرحة الهضمية ومنها عدم تناول الأدوية إلا بوصفة طبية، وتناول طعام صحي ومتوازن، والإقلاع عن التدخين والاهتمام بالنظافة العامة وتناول الطعام المطبوخ جيدًا، كذلك تناول الخضروات المغسولة جيدًا و عدم استعمال ادوات الآخرين الشخصية.