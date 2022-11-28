وظائف_شاغرة لدى شركة الخطوط السعودية للتموين

توفر شركة الخطوط السعودية للتموين، وظائف شاغرة، لحملة الثانوية فأعلى، بدءاً من اليوم الاثنين.

وأعلنت الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مُساعد إداري.

تفاصيل الوظائف المتاحة شركة الخطوط السعودية للتموين

لدى المسمى الوظيفي:

– مُساعد إداري.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- مؤهل تعليمي مع معرفة الأنظمة والأعمال الإدارية.

3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (أوفيس).

4- مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.

5- مهارات التخطيط وإدارة الوقت.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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