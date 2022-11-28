الأسهم_السعودية تتراجع بأكثر من 200 نقطة

انخفضت الأسهم السعودية بنحو 1.9 % مستهل تعاملات اليوم الاثنين والتي تعادل 210 نقاط، ويتداول المؤشر العام دون مستوى 10600 نقطة.

وتراجع المؤشر بضغط من هبوط أسهم “البنوك” بنحو 2.3 % ، ثم قطاع “الطاقة” وكذلك “البتروكيماويات” خلال التعاملات.

وهبط أسهم مصرف الراجحي 1.6% وهو الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام ، في حين يتداول سهم أرامكو السعودية على إنخفاض نحو 1.5 %.

أما حركة بقية الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 16 شركة، بينما تراجعت أسهم 140 شركة.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل اليوم مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا في الوقت الذي أدت فيه احتجاجات في الصين، أكبر مستورد للنفط، على القيود الصارمة لكوفيد-19 إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب.

وهبط خام برنت 2.6 في المائة ليجري تداوله عند 81.47 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى 81.16 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى له منذ 11 يناير .