مجلس الضمان الصحي يعن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الشهادة الجامعية) بالرياض.
تفاصيل الوظائف الشاغرة :
1- مخطط الحملات (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصال والإعلام، التسويق) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– لغة إنجليزية.
2- قائد فريق هندسة البيانات (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
3- مدير المشروع (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]