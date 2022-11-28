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الأخبار المحلية

مجلس الضمان الصحي يعن عن توفر #وظائف_شاغرة

متابعات _ الوئام
28 نوفمبر 2022 · < 1 minute
مجلس الضمان الصحي
مجلس الضمان الصحي

أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الشهادة الجامعية) بالرياض.

 تفاصيل الوظائف الشاغرة :

1- مخطط الحملات (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصال والإعلام، التسويق) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– لغة إنجليزية.

2- قائد فريق هندسة البيانات (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.

3- مدير المشروع (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.

 

موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م.

طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]