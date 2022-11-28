البنتاجون يدرس تزويد #أوكرانيا بقنابل دقيقة يصل مداها لأكثر من 150 كيلومترا

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اقتراحًا لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، ما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية في الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهودا حثيثة لتلبية الطلب على المزيد من الأسلحة.

وفي ظل استمرار الحرب تحتاج أوكرانيا على نحو متزايد إلى أسلحة أكثر تطورا وذلك في الوقت الذي بدأت تتقلص فيه المخزونات العسكرية للولايات المتحدة والحلفاء.

وقالت مصادر: إن المنظومة التي اقترحتها بوينج والتي يطلق عليها اسم "قنبلة ذات قطر صغير تطلق من الأرض"،هي واحدة من حوالي ست خطط لإنتاج ذخيرة جديدة لأوكرانيا وحلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية.

ويمكن تسليم هذه القنابل في وقت مبكر من ربيع عام 2023، وفقا لما جاء في وثيقة.