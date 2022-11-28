أدنوك تخفض #إمدادات_النفط 5% في ديسمبر

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ستخفض إمداداتها من الخام لشهر ديسمبر خمسة بالمئة لبعض عملاء العقود ذات الأجل في آسيا لكنها ستوفر الإمدادات المتعاقد عليها بالكامل في يناير.

وأوضحت المصادر أن الشركة طبقت بند السماح التشغيلي الذي يتيح تعديل كميات التحميل خمسة بالمئة بالزيادة أو النقص لأسباب لوجستية.

وصدّرت أدنوك الجزء الأكبر من خامها إلى آسيا، وتشمل أنواع الخام الذي تنتجه مربان وأم اللولو وداس وزاكوم العلوي.

ويأتي الخفض في الوقت الذي بدأت فيه مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني بهدف دعم الأسعار.