تدشين 21 مركزاً صحياً بعد تطويرها بـ130 مليون ريال في #الرياض

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم، اليوم، حفل تدشين 21 مركزاً من مشاريع الرعاية الصحية الأولية في المنطقة، بدعم من شركاء صندوق الوقف الصحي، وذلك بحضور وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وشدد الأمير فيصل خلال الحفل على دور الجميع في خدمة الوطن والمواطن، والعمل على منظومة صحية مشتركة، منوهاً إلى دعم المواطنين والجهات لكل ما هو خير لهذه البلاد.

وثمن وزير الصحة الدعم والتوجيه الذي تحظى به المنطقة في مجالاتها الصحية كافة، ورعاية أمير الرياض لتكريم المانحين وتعزيز الشراكات الفاعلة، مشيراً إلى إستراتيجية وزارة الصحة في تقديم الخدمة القريبة من منازل المستفيدين عبر مراكز صحية في أحياء منطقة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي، الدكتور إبراهيم الحيدري، إن تطوير الـ 21 مركزاً شمل البنية التحتية والأعمال الداخلية والخارجية للمنشآت الصحية، بمبادرة من المانحين وشركاء الصندوق بمبلغ 130 مليون ريال.

واستعرض «الحيدري» المساهمات التي قدمها الصندوق في جائحة «كورونا»، واستقطاب حوالي مليار ريال بين تجميع عيني ومادي من تبرعات وشراكات، فضلاً عن دوره في تقديم العلاج للفئات المحتاجة، ممن ليس لديهم أهلية علاج، كاشفاً عن مساهمة الصندوق في علاج أكثر من 5 آلاف مريض من خلال منصة «شفاء».

وقال مدير الشؤون الصحية في منطقة الرياض، الدكتور حسن الشهراني، إن المشاريع المنفذة ستقدم نقلة نوعية لخدمات الرعاية الصحية الأولية في المنطقة، من خلال استقبال الحالات، وتخفيف الضغط على المستشفيات، كما أنها تعد إضافة إلى سلسلة النجاحات في المنطقة لنشر وتطوير الخدمات الصحية، ومواكبة برنامج التحول الصحي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكشف عن أن إجمالي مراجعي الرعاية الصحية الأولية في المنطقة بلغ 4.268.597 مراجعاً خلال العام الماضي، فيما بلغ إجمالي زيارات الرعاية الصحية الأولية 6.685.120 زيارة، بنسبة 76% من إجمالي زيارات المراجعين البالغ عددها 8.756.885 زيارة للمراكز الصحية والعيادات الخارجية للمستشفيات.