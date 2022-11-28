تعادل مثير بين الكاميرون وصربيا في كأس العالم

انتهت المباراة المثيرة التي جمعت بين المنتخب الصربي ونظيره الكاميروني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم بقطر 2022 بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.

استطاع المنتخب الصربي التقدم في شوط اللقاء الأول، بعدما حول تأخره لتقدم، فسجل الكاميرون أولى أهداف اللقاء عن طريق المدفاع كاستيليتو في الدقيقة 29، قبل أن يعود النسور في الوقت بدل ضائع وخلال 3 دقائق فعادل بافلوفيتش النتيجة برأسية رائعة قبل أن تقود تسديدة سيرجي المنتخب الصربي للتقدم في شوط اللقاء الأول.

وفي مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 53، استطاع ميتروفيتش تسجيل الهدف الثالث لصربيا بعدما تلاعب زيفكوفيتش بالدفاعات الكاميرونية ليمرر الكرة لمتروفيتش الذي لم يتردد لتسجيل الثالث ويعزز تقدم صربيا.

ومع دخول فينسنت أبو بكر كبديل قلب المباراة، حيث سجل هدف أكثر من رائع مستغل تقدم الحارس ولكن قام الحكم بإلغاءه قبل أن يعود الفار ويؤكد أحقية الكاميرون في الهدف ليقلص النتيجة لـ3-2. ومع الدقيقة 66 استطاع تشوبوموتينج من تسجيل التعادل بعدما مرر أبوبكر كرة جعلته ينفرد بالمرمى ويسجل التعادل.

وخرج المنتخب الصربي عن تركيزه فيما زاد المنتخب الكاميروني في الضغط، ليحاول قلب الطاولة وتحقيق الفوز ولكنه لم يتمكن هو الآخر من استغلال الهبوط الصربي للتسجيل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق ليحصل كلًا منهم على نقطة ليتواجد الكاميرون في المركز الثالث فيما يأخذ المنتخب الصربي المركز الأخير مكانًا له.