فيفا تبرز رقم تاريخي لفينيست ابوبكر بعد تعادل الكاميرون وصربيا

برز موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رقم مميز حققه فينسنت أبو بكر، لاعب النصر السعودي وقائد المنتخب الكاميروني، بعدما قلب نتيجة مباراة الكاميرون ضد صربيا من تأخر لتعادل بثلاثية لمثلها في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم.

أعلن الفيفا أن اللاعب الكاميرون أبو بكر أصبح أول لاعب إفريقي يحل كبديل ليسجل ويصنع في مباراة واحدة في تاريخ بطولة كأس العالم. حيث دخل فينسنت كبديل في الدقيقة 55 والنتيجة 3-1 لصالح صربيا، استطاع أن يقلص الفارق في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، قبل أن يصنع التعادل في الدقيقة 66 بعدما منح عرضية لتشوبوموتينج ليسجل التعادل للأسود الغير مروضة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، لتمنح كل منتخب نقطة تحمل بعض الأمل لكل منهم للاستمرار في البطولة، حيث الفوز في المباراة القادمة يمنحهم التأهل للدور التالي، وإن كانت فرص المنتخب الصربي أقوى حيث سيقابل سويسرا في الجولة الأخيرة فيما يلتقي منتخب الكاميرون بالبرازيل في مباراة صعبة لكنها كما اعتدنا في هذه البطولة ليست مستحيلة.