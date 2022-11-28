«عودة السفيرين».. #تركيا تكشف عن تطور كبير في علاقاتها مع #مصر

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن تطور مهم في علاقات بلاده مع مصر، بعد أيام من لقاء مفاجيء بين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح مونديال قطر 2022.

وقال «أوغلو» في تصريحات صحفية، اليوم: «القاهرة وأنقرة قد تعيدان تعيين السفيرين خلال الأشهر المقبلة».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وإن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك.

وأوضح «أردوغان» في برنامج حواري تلفزيوني، تم تسجيله في محافظة قونية التركية، أمس، أنه تحدث مع الرئيس السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة، في ذلك اللقاء الذي جمعهما على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأضاف: «لقد ركزنا المحادثات مع السيد السيسي هناك، وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات».