العدل تطلق بوابة إلكترونية لخدمات المحامين في هذ الموعد

أعلن الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، إطلاق بوابة إلكترونية لخدمات المحامين.

وقال «الصمعاني» خلال مشاركته في جلسة حوارية بالمؤتمر السعودي للقانون، إنه سيتم إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمات المحامين خلال الشهر المقبل.

وكان وزير العدل قد وجه بإطلاق 11 خدمة إلكترونية قضائية جديدة من خلال بوابة ناجز « najiz.sa»، بهدف تيسير الخدمات العدلية، واختصار الوقت والجهد، ولتُغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية..

وتشمل هذه الخدمات الجديدة: إيداع مذكرة الدفاع الأولى، والتحقق من رخصة المحامين، والتحقق من سريان الوكالة أثناء سير القضية، وعرض المرفقات على بوابة ناجز، واستحداث حالات جديدة لطلب الالتماس والاعتراض، وتحضير الأطراف من بوابة ناجز، وعرض بيانات التكاليف لدى الدائرة، وتفعيل حساب المحامين، والربط مع قيم، والسماح لمصفي التركة وناظر الوقف بتقديم طلبات على القضية، وإضافة الوقف كطرف من أطراف الدعوى.

وتبلغ الخدمات العدلية المقدمة عن بعد عبر بوابة «ناجز» أكثر من 150 خدمة.