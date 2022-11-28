الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع وسط تراجع #الدولار وتوترات #الصين

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الاثنين، مستفيدة من تراجع الدولار ولجوء البعض إلى الملاذات الآمنة وسط احتجاجات في عدة مدن صينية بسبب القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1760.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1055 بتوقيت جرينتش، بعد الوصول إلى أعلى مستوى منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1762.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.8 بالمئة أمام العملات المنافسة، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأحد بعد اندلاع الاحتجاجات لليوم الثالث على القيود الصارمة التي تفرضها الصين لمكافحة فيروس كورونا، وامتدت الاحتجاجات إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد.