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أخبار دوليّة

“من جانب واحد”.. #روسيا تؤجل اجتماعا مع #أمريكا بشأن #الأسلحة_النووية

28 نوفمبر 2022 · < 1 minute

أجلت روسيا، من جانب واحد، محادثات لنزع السلاح النووي مع مسؤولين أمريكيين في القاهرة، كانت مقررة هذا الأسبوع، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الاثنين، نقلا عن السفارة الأمريكية.
وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية من 29 نوفمبر، وحتى السادس من ديسمبر؛ لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية.