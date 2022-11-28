القبض على مقيم يمني نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود

تمكنت دوريات الأمن في محافظة صبيا بمنطقة جازان من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، لنقله في مركبته 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، اليوم، إن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وشدد على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.