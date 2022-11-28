“#داون_تاون_السعودية” توقع اتفاقية لتعزيز #المحتوى_المحلي في 12 مدينة

وقعت شركة داون تاون السعودية، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لبحث سبل تنمية وتطوير المحتوى المحلي وتمكين الكوادر الوطنية وتطوير الموردين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاريع شركة داون تاون السعودية في 12 مدينة حول المملكة.

وتشمل الاتفاقية سبل التعاون في مجالات تشمل تنمية وتطوير المحتوى المحلي في مجالات البنى التحتية والبناء والتشييد بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص للصناعات والشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القوى العاملة المحلية.

ويبحث الطرفان سبل التعاون لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على عدة أصعدة تشمل توطين الصناعات ونقل التقنيات وتحديد الفرص الاستثمارية لتطوير المحتوى المحلي, بالإضافة إلى توحيد الجهود لرفع مستوى التوطين للكوادر البشرية، وتبنّي المبادرات الوطنية ذات الصلة وبرامج التوطين، واستقطاب المواهب السعودية، والتعاون مع الجامعات لتأهيل حديثي التخرج وتمكين الأبحاث والابتكار، واستحداث برنامج يسهم في تطوير المحتوى المحلي من خلال تطوير وإعداد إستراتيجية شاملة له.

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أنّ هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق الهيئة لأهدافها الوطنية نحو تنمية المحتوى المحلي وتطويره، وتعزيز قيمته على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث ستُسهم هذه الاتفاقية بشكل فعّال في تحديد فرص توطين عدد من المنتجات المتخصصة بما يحقق الاكتفاء الذاتي للمملكة.

فيما أكدت شركة داون تاون السعودية التي تهدف إلى تطوير وجهات ومراكز حضرية متعددة الاستخدامات في 12 مدينة سعودية أنها تولي أهمية كبيرة لتشجيع المحتوى المحلي وتنميته في مشاريعها وأنها نفخر بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وستتعاون معها لإيجاد الفرص في 12 مدينة سعودية للسكان والزوار وقطاع الأعمال.