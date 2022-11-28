مركز الملك سلمان يدعم #اليمن بـ101 طن سلال غذائية وإجراء 35 جراحة عظام مجانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس 101 طن و650 كيلوغراما من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية المظفر بمحافظة تعز اليمنية، استفاد منها 5700 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

واختتم المركز تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة العظام وتغيير المفاصل، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، الذي نُفذ خلال الفترة من 19 حتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة 17 متطوعا ومتطوعة من الأطباء المتخصصين، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 632 حالة، وأجرى 35 عملية جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

تأتي هذه الحملة في إطار الدعم السعودي لإجراء العمليات الجراحية وعمليات تغيير المفاصل لعشرات المرضى من ذوي الدخل المحدود في اليمن، بهدف تخفيف معاناتهم.