فان جال يعلن تنحيه عن تدريب هولندا بعد المونديال

أعلن لويس فان جال تنحيه عن تدريب المنتخب الهولندي عقب الانتهاء من المشاركة في كأس العال، وقال فان جال: لن أبقى المدرب بعد كأس العالم هذا لأنه تم اختيار البديل."

وشهد المؤتمر الصحفي لفان جال المدير الفني لمنتخب هولندا، والذي يسبق مباراة هولندا وقطر في ختام دور المجموعات بكأس العالم، واقعة طريفة، حيث أخطأ مدرب هولندا قائلاً: "ألمانيا خسرت من السعودية لم يتوقع احد هذه النتيجة"، وذلك في إشارة إلى وجود الكثير من المفاجآت في كأس العالم.

قبل أن يتم تصحيح خطأه ليعلق: "المانيا خسرت من اليابان حسنًا ولكنني لا اتذكر ضد من انتصرت السعودية."

وكان منتخب ألمانيا قد خسر في الجولة الأولى أمام اليابان بهدفين مقابل هدف، بينما فازت السعودية على الأرجنتين بنفس النتيجة.

أضاف مدرب هولندا: " نتدرب في درجة حرارة 30° بدلاً من التدرب مساء أو عصرًا، كان علينا أن نتعود على الجو لنخوض المباريات بشكل طبيعي، الآن تعودنا على الأجواء."

واصل: "لن اخاطر بمشاركة ممفيس بشكل كبير، لأنه إذا أردنا أن نصبح أبطالا يجب أن يكون الكل متاح، سأقرر ما المدة التي سيلعبها.