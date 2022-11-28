فوق مياه #المتوسط.. أداء مميز للقوات البحرية في تمرين «ميدوزا – ١٢» (فيديو)

اختتمت القوات البحرية مشاركتها في التمرين البحري الجوي المختلط «ميدوزا – ١٢»، الذي تواصلت فعالياته لعدة أيام، بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط في مصر.

شاركت في التمرين عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة، في كل من المملكة ومصر واليونان وقبرص والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب كل من الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن والكونغو ورومانيا بصفة مراقب.